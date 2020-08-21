Екатерина Верзилина: “Я счастлива от того, что родилась и живу на этой доброй земле”

— Какая незадача: дыни на огороде раньше времени стали лопаться, — сетует Екатерина Сергеевна Верзилина, делая утренний обход многочисленных грядок, — Герой Соцтруда из поселка Ильича всего на один год моложе Добринского района. Несмотря на солидные цифры возраста, эта женщина до сих пор работает на земле, а по случаю очередного дня рождения хлебного края дала напутствие всем его жителям…

Ее натруженные руки в свое время ковали трудовые рекорды, а биография неразрывно связана с работой на родной добринской земле.

— Многим председателям колхоза было со мной нелегко, — вспоминает она, — правду говорила только в глаза, всегда была на стороне простых людей, отстаивала их интересы и чаяния. Надо было — в решении вопросов порой доходила и до области, и до Москвы. Когда правление колхоза имени Ильича перевели в соседнюю Павловку, а у нас оставили одну бригаду, дошла с обращением до ЦК. Из столицы приезжал большой начальник, собрали в клубе всех наших колхозников. К мнению ильичевцев, прославлявших Добринский район своими успехами, тогда прислушались. В Павловке создали колхоз «Родина», а нас, наследников бывших членов коммуны имени Ильича, оставили работать в одноименном колхозе.

Супруг Екатерины Сергеевны Константин Павлович всегда поддерживал свою вторую половину. Как говорится, и в радости, и в горе. Хотя, по словам уважаемых людей, радостных дней в их жизни было намного больше.

— Даже и не знаю, как мы все успевали, — говорит он, — работа от темна до темна, домашнее хозяйство, дети. Как-то легко нам все давалось. Трудились с «огоньком», о времени не думали. Если поручили тебе дело, сделай. Через полгода отметим 65 лет со дня нашей свадьбы. Хотя торжества как такового и не было. Сходили с Катей в село Среднее, расписались в сельсовете, и всё. Так и родилась наша семья.

На свет Екатерина Верзилина появилась в крестьянской семье в селе Павловка. По окончании семилетней школы в 1944 году начала трудиться в колхозе имени Ильича. И на току работала заведующей, и на животноводческой ферме, на молочном заводе, в добринской чайной, с тяпкой на свекловичных плантациях. Работы никакой не боялась, старалась делать все на совесть. Звено Верзилиной получало весомые, даже по нынешним меркам, урожаи свеклы. Каждый гектар в зачетном весе давал не менее 400 центнеров. Признание трудовых заслуг пришло в 1971 году. За перевыполнение планов очередной пятилетки Екатерину Верзилину представили к ордену Ленина. Через два года ее звено получило на круг по 506 центнеров сладких корнеплодов. За это ей присвоили звание Героя Социалистического Труда.

Узнав про то, что материал выйдет в праздничном номере ко Дню района, Екатерина Сергеевна дала краткое напутствие всем его жителям:

— Я очень счастлива от того, что родилась и живу на этой доброй земле. С высоты прожитых лет и пережитых событий хочу вам сказать, чтобы вы берегли свою малую родину, все то, что здесь есть, растет или построено. С радостью встречайте каждый рассвет и каждый закат, любите, живите, трудитесь. И помните: жить нужно так, чтобы оставить после себя добрый след.