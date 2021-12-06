Девяносто второй день рождения отметила пятого декабря Герой Социалистического Труда Екатерина Сергеевна Верзилина из поселка Ильича. Она всего на один год моложе родного Добринского района и одна из двенадцати прославленных Героев Социалистического Труда, уроженцев «хлебного края».
Поздравить заслуженного человека с праздником приехали глава Добринского муниципального района Роман Ченцов со своим заместителем Олегом Малыхиным. Екатерина Сергеевна, по устоявшейся традиции, встречала гостей при входе.
Ее натруженные руки в свое время ковали трудовые рекорды, а биография неразрывно связана с работой на родной добринской земле. Преданность и ответственное отношение к делу позволили ей заслужить признательность, почёт и заслуженное уважение среди земляков. Благодаря неравнодушию, активной жизненной позиции Верзилина неоднократно избирались депутатом различных уровней.
На свет Екатерина Верзилина появилась в крестьянской семье в селе Павловка. По окончании семилетней школы в 1944 году начала трудиться в колхозе имени Ильича. И на току работала заведующей, и на животноводческой ферме, на молочном заводе, в добринской чайной, с тяпкой на свекловичных плантациях. Работы никакой не боялась, старалась делать все на совесть. Звено Верзилиной получало весомые, даже по нынешним меркам, урожаи свеклы. Каждый гектар в зачетном весе давал не менее 400 центнеров.
Признание трудовых заслуг пришло в 1971 году. За перевыполнение планов очередной пятилетки Екатерину Верзилину представили к Ордену Ленина. Через два года ее звено получило на круг по 506 центнеров сладких корнеплодов. За это ей присвоили звание Герой Социалистического Труда.
- Я очень счастлива от того, что родилась и живу на этой доброй земле, – говорит Екатерина Сергеевна, – с высоты прожитых лет и пережитых событий хочу всем сказать, чтобы вы берегли свою родную землю, все то, что здесь есть, растет или построено. С радостью встречайте каждый рассвет и каждый закат, любите, живите, трудитесь. И помните: жить нужно так, чтобы оставить после себя добрый след.