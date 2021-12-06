Девяносто второй день рождения отметила пятого декабря Герой Социалистического Труда Екатерина Сергеевна Верзилина из поселка Ильича. Она всего на один год моложе родного Добринского района и одна из двенадцати прославленных Героев Социалистического Труда, уроженцев «хлебного края».

Поздравить заслуженного человека с праздником приехали глава Добринского муниципального района Роман Ченцов со своим заместителем Олегом Малыхиным. Екатерина Сергеевна, по устоявшейся традиции, встречала гостей при входе.

Ее натруженные руки в свое время ковали трудовые рекорды, а биография неразрывно связана с работой на родной добринской земле. Преданность и ответственное отношение к делу позволили ей заслужить признательность, почёт и заслуженное уважение среди земляков. Благодаря неравнодушию, активной жизненной позиции Верзилина неоднократно избирались депутатом различных уровней.

На свет Екатерина Верзилина появилась в крестьянской семье в селе Павловка. По окончании семилетней школы в 1944 году начала трудиться в колхозе имени Ильича. И на току работала заведующей, и на животноводческой ферме, на молочном заводе, в добринской чайной, с тяпкой на свекловичных плантациях. Работы никакой не боялась, старалась делать все на совесть. Звено Верзилиной получало весомые, даже по нынешним меркам, урожаи свеклы. Каждый гектар в зачетном весе давал не менее 400 центнеров.

Признание трудовых заслуг пришло в 1971 году. За перевыполнение планов очередной пятилетки Екатерину Верзилину представили к Ордену Ленина. Через два года ее звено получило на круг по 506 центнеров сладких корнеплодов. За это ей присвоили звание Герой Социалистического Труда.