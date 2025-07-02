ЭКГ-рейтинг становится ключевым инструментом для выбора работодателей в Липецкой области

Центр занятости населения Липецкой области активно расширяет возможности для соискателей по оценке надежности потенциальных работодателей с помощью сервиса «Информирование граждан об индексе деловой репутации работодателей (ЭКГ-Рейтинг)». Этот инструмент позволяет жителям региона делать осознанный выбор при трудоустройстве, заранее оценивая компании по комплексным критериям.

Во всех территориальных отделах Центра занятости установлены специализированные информационные стойки с прямым доступом к ЭКГ-рейтингу. Консультанты службы занятости предоставляют подробную информацию о рейтинге во время личных приемов граждан. Данные об ЭКГ-рейтинге работодателей активно распространяются в рамках массовых мероприятий: ярмарок вакансий, открытых отборов, карьерных марафонов и профориентационных встреч.

Только за май 2025 года возможностями сервиса воспользовались 578 жителей Липецкой области, что подтверждает его востребованность среди соискателей. ЭКГ-рейтинг — это комплексный показатель, который оценивает компании по трем ключевым направлениям:

экология — степень воздействия на окружающую среду, использование наилучших доступных технологий и реализация экологических проектов;

кадры — уровень оплаты труда, корпоративные социальные и демографические программы, благотворительные проекты;

государство — налоговая история и благонадежность, социальное инвестирование в регионы присутствия, финансовая устойчивость.

Высокий ЭКГ-рейтинг является значимым конкурентным преимуществом для предприятий Липецкой области. Он обеспечивает укрепление доверия со стороны сотрудников и клиентов, положительный имидж и государственную поддержку. Работодатели могут повысить свой ЭКГ-рейтинг, активно участвуя в социальных и экологических проектах, соблюдая высокие стандарты ведения бизнеса, заполнить анкету на официальном сайте экг-рейтинг.рф.