Жителей и гостей областного центра приглашают на эколого-просветительский фестиваль «Всё циклично». Он пройдёт в Парке Победы27 июля. Начало – в 17:00.

Как сообщили в региональном управлении экологии и природных ресурсов, будут работать различные интерактивные площадки, направленные на привлечение внимания к вопросам экологии, в частность к важности раздельного сбора отходов и переработки пластика.

Гости фестиваля смогут сдать старую одежду в экошкаф, научиться раздельно собирать мусор, пользоваться пожарным ранцем, пройдут викторину по знанию леса, переработают пластиковые крышечки на велошредере, переплавят пакет и сделают из него сумку, косметичку или пенал, изготовят открытку из пуговиц или ламинированную закладку для книг из сухоцветов, примут участие в турнире по экошашкам. Завершится фестиваль пенной вечеринкой.

«Грамотное отношение к природе и желание заботиться об экологии необходимо воспитывать с самого раннего детства. Экофестиваль – отличная возможность и для детей, и для взрослых больше узнать о том, что каждый сегодня может сделать для сохранения экологического благополучия на нашей планете», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.