Экоконтейнеры для яиц у липецкой компании покупают 20 птицефабрик страны

Липецкая компания «Л-ПАК» больше года выпускает литую тару для яиц, которую регулярно покупают 20 птицефабрик страны — из Центрального федерального и Юного федерального округов, с Урала и из Поволжья.

Производство яичных контейнеров с максимальной мощностью 12 млн лотков в месяц «Л-ПАК» запустили в 2024 году. В первом квартале 2025 года загрузка линий достигла 80%. Компания выпускает тару вместимостью 10 яиц двух типов — с этикеткой и нанесённой печатью. Помимо яичных контейнеров предприятие выпускает трёх- и пятислойный гофрокартон, микрогофрокартон, «бесконечный» горфрокартон, крупногабаритную тару, изделия сложной высечки, четырёхклапанные короба, лотки и комплектующие.

На «Л-ПАК» — полный цикл переработки макулатуры: за 2024 на рециклинг ушли рекордные 293 249 тонн вторсырья. Штат компании — около 1700 сотрудников. Предприятие сотрудничает с вузами, колледжами и техникумами: ЛГТУ, Липецким политехническим техникумом, Липецким машиностроительным и Липецким индустриально-строительным колледжами.

«Компания демонстрирует высокую эффективность в сфере производства упаковочных решений, сочетая технологии, экологическую ориентированность и социальную ответственность», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.