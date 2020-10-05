Экологи укрепили берега реки Воронеж у с. Троицкое Липецкого района

Экологи завершили расчистку третьего участка реки Воронеж в районе села Троицкое Липецкого района. Реабилитация водоёма проводится в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Помимо работ по расчистке русла реки, проект также предполагает берегоукрепление и зарыбление.

Для укрепления берегов Воронежа было высажено свыше семи тысяч молодых деревьев. Экологи выбрали ивы и клёны, которые имеют мощную разветвлённую корневую систему и обладают устойчивостью к затоплению.

Общая протяжённость третьего расчищенного участка реки Воронеж составила 10,7 километра. Объём выемки донных отложений – 468 тысяч кубических метров. Общая стоимость работ – 110 млн рублей. Экологическая реабилитация позволила улучшить пропускную способность реки Воронеж на данном участке.

В настоящее время в регионе ведутся работы по расчистке реки Ягодная Ряса в Чаплыгине и протоков Воронежа у села Доброе. До 2024 года в рамках нацпроекта «Экология» планируется экореабилитация Быстрой Сосны, Красивой Мечи и Дона.

«Сохранение уникальных водных объектов является одной из главных задач, предусмотренных национальным проектом «Экология», который определяет экологическую стратегию Липецкой области», – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов.