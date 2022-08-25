Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области заключило соглашение об информационном сотрудничестве с Липецким государственным техническим университетом. Предполагается, что экологическая повестка в регионе будет рассматриваться еще с точки зрения науки. Климатические изменения, повышение экологичности промышленных предприятий, ESG-трансформация стали сегодня реальностью. В этом контексте нового вектора экологии очень важно опираться на базис – научные исследования, экспертные мнения, профессиональное сообщество, сообщают в управлении экологии и природных ресурсов.

«В настоящее время продолжается работа по актуализации плана адаптации к изменениям климата и большое значение при этом уделяется научно-технической деятельности в области экологического развития, – отмечает начальник управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина. – Сотрудничество с Липецким государственным техническим университетом будет способствовать проведению научных исследований, созданию и развитию инфраструктуры для проведения научных разработок, внедрению результатов технологических проектов».

Не менее важной целью соглашения стало расширение возможностей просветительской деятельности в сфере экологии и решение вопроса организации стажировок студентов и сотрудников. «Вопросы экологии находятся в безусловном приоритете областной власти. Мы прилагаем максимум усилий для сохранения природы и улучшения качества воздуха. Достигнутые за последние годы результаты – лишь начальный этап формирования экологической культуры общества, и потребуется ещё много усилий для того, чтобы вопросы экологической безопасности стали для каждого из нас действительно первоочередными», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.