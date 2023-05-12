Экологическая неделя в Липецкой области пройдет с 15 по 21 мая. В программу включены деловые заседания по адаптации к изменениям климата, выездные совещания по рекультивации свалок, круглые столы на тему обращения с отходами, а также экологические марафоны, квизы, передачи на радио и телевидении, посвященные экологии, экоуроки, выставки и многочисленные акции. «Обеспечение экологической безопасности, забота об окружающей среде, грамотное природопользование и использование зеленых технологий – это залог нашего будущего. Если мы хотим, чтобы у наших детей была хорошая жизнь, мы обязаны сберечь для них планету», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Региональные «Экологические недели» проводятся в преддверии Х Невского международного экологического конгресса, на котором будут обсуждаться конкретные предложения, сформированные субъектами. Конгресс состоится 25-26 мая в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Главная тема в этом году – «Экология: право, а не привилегия». Организаторами Конгресса выступают Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, оператором подготовки и проведения мероприятия – Фонд Росконгресс.