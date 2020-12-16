Экологическая тропа покажет туристам живописную природу Липецкой области

Экологическая тропа свяжет два липецких села с богатой историей. Маршрут пройдёт по территории Елецкого и Задонского районов, через сёла Голиково, Талицу и Трубицыно. «На территории Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому», – уверен глава региона Игорь Артамонов.

Как сообщает региональное управление культуры и туризма, средства на организацию экологического маршрута выделил Фонд президентских грантов. Инициаторами проекта стали усадьба «Скорняково-Архангельское» и археологический парк «Аргамач» при поддержке НКО «Центр сохранения культурного наследия Черноземья».

Тропа пройдёт по живописным местам, по берегу Дона, мимо слияния его с Быстрой Сосной. Маршрут длиной в 25 километров подойдёт как для пеших, так и для велосипедных прогулок. Проект подразумевает обустройство самой тропы и установку указателей и стендов в шести ключевых точках, где можно будет отдохнуть и ознакомиться с описанием достопримечательностей, которые встретятся на маршруте.