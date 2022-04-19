Государственные инспекторы в сфере охраны окружающей среды получили новую технику. 10 автомобилей Lada Niva будут использоваться для выездных обследований территорий, выявления нарушений экологического законодательства.

Ключи от машин вручил заместитель главы администрации Липецкой области Игорь Кремнёв. Он подчеркнул, что работа экологических инспекторов очень важна для борьбы с преступлениями против природы и сохранения благоприятного состояния окружающей среды на территории региона.

Экологические инспекторы проводят проверки в том числе и по обращениям граждан. В 2021 году в регионе рассмотрено более двух тысяч сообщений от населения и организаций, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Основными темами стали обращение с отходами, состояние атмосферного воздуха, а также водных объектов.

Задачи экологического инспектора не ограничиваются только проверками, они охватывают и административное производство, работу с населением, контроль территории, участие в судах, работу с прокуратурой и правоохранительными органами, отбор проб. По результатам работы инспекторов в 2021 году сумма денежных поступлений в бюджет региона за экологические правонарушения составила 8,5 млн рублей. Управлением экологии рассчитан и направлен в органы прокуратуры для предъявления исков ущерб, причинённый окружающей среде, на сумму более 55,0 млн рублей.

«Экологические проблемы сегодня стали главенствующим вызовом времени, равнодушных к ним нет, цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом в Липецкой области, – подчеркивает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов. – Достигнутые за последние годы результаты – лишь начальный этап формирования экологической культуры общества, и потребуется ещё много усилий для того, чтобы вопросы экологической безопасности стали для каждого из нас действительно первоочередными».