Заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова провела встречу с победителями проекта «Лига будущего». 100 авторов собрались в Москве, чтобы представить свои идеи экспертам. В этом году среди финалистов оказались два представителя Липецкой области.

«Молодежь Липецкой области – целеустремленная и талантливая, – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – России и нашей области нужны юноши и девушки, способные работать на благо людей, готовые отвечать на вызовы времени, самосовершенствоваться и менять мир».

Во время финала прошел и онлайн-марафон, к которому подключились первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко и ученица гимназии № 12 Липецка Анна Пиджакова. Девушка не прошла в топ-100 лучших идей, однако её инициативу в регионе решили поддержать.звить. Школьница предложила организовать экологические отряды. Планируется, что ребята смогут заниматься экодесантами, просветительскими акциями, а также вести свою деятельность в сотрудничестве с природоохранными ведомствами. Александр Рябченко подчеркнул, что эта идея попадает в запрос жителей региона. Он также сообщил, что предложенная инициатива будет расширена.

«Очень важно участвовать в подобных проектах. У нас уже реализуются многие молодежные идеи. По теме экологии одна из самых ярких и успешных — плоггинг-забеги «Чистый Липецк», придуманные активистом Орханом Азизовым. Орхан выступит ментором Анны, поскольку она только делает первые шаги в экоактивизме, а мы со стороны правительства региона будем помогать в развитии и масштабировании таких инициатив», — отметил Александр Рябченко.

Проект «Лига будущего» для молодежи от 14 до 35 лет стартовал в середине марта. Основная задача масштабного марафона, организованного Федеральным агентством по делам молодежи, — дать возможность школьникам и студентам стать соавторами перемен, внести новые идеи и смыслы в развитие России.