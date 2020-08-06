Экологическую акцию «Сохраним родной край» поддержала Кадастровая палата по Липецкой области

Сотрудники Кадастровой палаты по Липецкой области совместно с управлением лесного хозяйства региона и волонтерами привели в порядок семь гектаров территории в лесном массиве поселка Тракторостроителей. На уборку липчане вышли в рамках масштабной экологической акции Федеральной кадастровой палаты «Сохраним родной край».

Всего в акции приняли участие более 40 сотрудников Кадастровой палаты, к которым присоединились 18 волонтеров из Ресурсного центра добровольчества управления молодежной политики региона, студенты педагогического университета им. П.П. Семенова-Тян-Шанского и добровольцы Совета лидеров Липецкой области. Весь собранный мусор рассортирован и отправлен на переработку.

«Наше сотрудничество с региональным управлением лесного хозяйства длится более полутора десятков лет, – отметила директор Кадастровой палаты по Липецкой области Татьяна Мельникова. –Мы не только ставим на кадастровый учет лесные участки и вносим сведения о границах лесничеств, но и принимаем участие в посадке лесных насаждений на территории региона. Место для акции было выбрано не случайно. Всю эту территорию можно назвать «легкими» нашего города, а экологическая обстановка здесь на данный момент, к сожалению, оставляет желать лучшего. Скорее всего, новый экопроект «Сохраним родной край» станет для нас ежегодным, и мы надеемся, что к нему со временем присоединятся и другие организации областного центра».

«Экологические проблемы сегодня стали главенствующим вызовом времени, равнодушных к ним нет, цивилизованное отношение человека к окружающей среде является приоритетом в Липецкой области, – подчеркивает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов. – Достигнутые за последние годы результаты – лишь начальный этап формирования экологической культуры общества, и потребуется еще много усилий для того, чтобы вопросы экологической безопасности стали для каждого из нас действительно первоочередными».