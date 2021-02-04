Массовый замор рыбы в реке Усманке в районе биосферного заповедника был обнаружен экологами в начале декабря прошлого года. К проверке сразу же подключились сотрудники Рыбохраны и Росприроднадзора. В пробах воды обнаружили превышение по нитратам, нитритам и другим веществам.

Сотрудники Росприроднадзора провели внеплановую проверку на предприятии «Липецкоблводоканал». Также были изучены результаты анализа проб сточных вод, поступающих в реку из канала, который берет начало у теплиц, принадлежащих ООО «Овощи Черноземья».

В рамках изучения ситуации, которая может быть вызвана факторами как природного, так и техногенного характера, дополнительно было организовано комплексное исследование водного объекта. Специалистами аккредитованных экологических лабораторий ОБУ «Центр экологических проектов», ФГБУ «ЦЛАТИ по ЦФО», АО «ЛГЭК» неоднократно были отобраны пробы воды на протяжении 20 км от места замора рыбы ниже и выше по течению. ОГБУ «Липецкая ОБЛВЕТЛАБОРАТОРИЯ» отобраны образцы погибшей рыбы. В настоящее время все необходимые исследования и экспертизы не завершены.

«Мы уже подключились к решению проблемы, – пояснил глава Усманского района, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Мазо. – В настоящее время ведется реконструкция очистных сооружений. Их модернизация назрела давно, и основной объем работ был выполнен в 2020 году. Сейчас идет монтаж технологического оборудования и отделка помещений. Впереди завершение работ по отстойникам первой и второй ступеней, создание дополнительного отстойника и другие. Мощность очистных сооружений после завершения работ, увеличится в два раза и составит 5000 кубических метров в сутки. Это снизит негативное воздействие объектов водоотведения на окружающую среду. Все жидкие отходы от жилых и общественных зданий, от сельскохозяйственных и промышленных предприятий будут очищены до попадания в водный объект. В июне 2021 года строительные работы будут полностью выполнены».