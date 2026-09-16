«Эколоша» открыла новый театральный сезон

В Добринской центральной детской модельной библиотеке театр экологической сказки «Эколоша» вновь распахнул свои двери. Новый сезон начался с занятия «Театр, мы вернулись!».

Началась встреча с энергичной разминки. Ребята с азартом включились в упражнения, которые помогли настроиться на работу и почувствовать друг друга. В «Волне приветствия» каждый участник передал приветствие соседу особым жестом или интонацией — так в группе сразу возникла атмосфера доверия. Затем прозвучал «Шум города»: дети по очереди добавляли звуки, постепенно создавая многослойную городскую симфонию. Завершила разминку «Палитра эмоций» — ребята учились показывать разные состояния, от тихой радости до лёгкого удивления, используя лишь мимику и позу.

После разминки настал черёд мини-этюда «Вещь из лета». Каждый участник в воображении принёс предмет, связанный с каникулами, — веер, шляпу, очки или цветок — и в короткой сценке рассказал его историю. Получились трогательные и смешные зарисовки: кто-то показывал, как собирал полевые цветы, кто-то разыгрывал сцену с забытой на пляже шляпой.

Особым моментом стала «Доска воспоминаний и пожеланий». На ярких карточках дети записали, что запомнилось за лето, и чего они ждут от нового театрального сезона. Доска быстро заполнилась искренними строками: «Хочу сыграть главную роль в новой постановке», «Хочу научиться не бояться сцены», «Хочу, чтобы мы все дружили».

Далее библиотекарь в игровой форме представила задание «Собери сцену: режиссёрский пазл». Перед ребятами лежал условный реквизит. Задача состояла в том, чтобы собрать из него цельную сцену и объяснить, как каждая деталь влияет на образ. Так юные артисты учились видеть композицию сцены и понимать, как рождается художественный образ.

Завершилось занятие символичным моментом: ребята взялись за руки и хором произнесли: «Мы вернулись. Сцена ждёт нас!». Впереди у юных артистов ещё много открытий, этюдов и совместных историй.

По материалам сайта Добринской центральной библиотеки.