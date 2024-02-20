Программа «Амбассадоры проекта «Бережливый регион» (Амбассадоры LEAN), запущенная в Липецкой области два года назад, показала свою актуальность и эффективность. Экономический эффект от ее реализации за 2023 год составил 194 млн рублей. «Вся наша работа строится в интересах людей. Для удобства жителей региона пересматриваются форматы предоставления услуг и оптимизируется работа различных служб и ведомств», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Цель программы – популяризация принципов и ценностей бережливых технологий в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Она реализуется АНО «Региональный центр компетенций» совместно с управлением государственной службы и кадровой работы правительства Липецкой области при поддержке заместителя губернатора Сергея Курбатова.

Стартовал уже третий набор в программу. В 2024 года ее участники пройдут обучение бережливым технологиям, которое поможет им улучшить рабочие процессы. Амбассадоры будут получать методологическую поддержку и консультации по реализации своих бережливых проектов от сотрудников проектного офиса АНО «РЦК». В конце года подведут итоги проектов, и каждый участник получит соответствующий уровень амбассадора – от начального желтого до самого высокого бирюзового.

Бережливые технологии активно внедряются в Липецкой области еще с 2019 года при поддержке Госкорпорации Росатом. Эти методики помогают улучшить качество государственных услуг и повысить удовлетворенность граждан. По словам экспертов, благодаря проектам участников программы в 2023 году удалось добиться существенных результатов. В частности, в три раза уменьшился срок предоставления земельного участка без проведения торгов управлением земельных отношений Липецкой области. Теперь землю можно получить в аренду или собственность всего за 14 дней, подав заявление через портал госуслуг. Кроме того, на 75% сокращено ожидание выездного обслуживания населения сотрудниками МФЦ, в два раза уменьшилось время прохождения диспансеризации взрослого населения, при этом сделать это можно, в том числе, на рабочем месте сотрудника.

Проекты, реализованные в рамках программы «Амбассадоры LEAN», получили признание на различных конкурсах. Так, на Всероссийском форуме региональной информатизации «ПРОФ-IT.2023» в номинации «Поддержка предпринимательства» проект управления земельных отношений Липецкой области «Предоставление земельных участков для бизнеса» удостоен высшей награды.