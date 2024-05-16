Липецкая область представила экономический потенциал на Российско-Грузинском деловом совете в Торгово-промышленной палате РФ. Так, внешнеторговый оборот Липецкой области с Грузией в 2023 году составил 5,6 млн долларов США. В наш регион из республики поставляют вина, соки, уксус, керамику, электрические машины и оборудование, запчасти. Грузия охотно приобретает продукцию переработки овощей и фруктов, а также различное оборудование и механические устройства.

Между липецкими и грузинскими предпринимателями налажено активное торгово-экономическое сотрудничество. Региональный центр поддержки экспорта, входящий в структуру центра «Мой бизнес», проводит большую работу по расширению рынков сбыта производителей нашего региона. Благодаря федеральной и региональной поддержке было проведено множество успешных бизнес-миссий, в результате которых липецкие предприятия экспортируют свою продукцию в Грузию.

Участники Совета обсудили перспективы развития деловых и культурных связей между Россией и Грузией, кооперацию в разных отраслях экономики. «Липецкие предприниматели активно осваивают зарубежные рынки, выстраивают долгосрочные отношения и подтверждают репутацию надежных партнеров. Все это благоприятно сказывается на инвестиционной привлекательности региона и перспективах экономических роста», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.