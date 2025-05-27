Экономический потенциал ОЭЗ «Липецк» оценили депутаты Госдумы России

В особой экономической зоне «Липецк» состоялось выездное заседание комитета Госдумы РФ по экономической политике с участием депутатов Липецкого областного Совета. Парламентарии начали знакомство с ОЭЗ с посещения предприятий Грязинской площадки, в том числе завода «Эгида», выпускающего пенополиуретан. Здесь трудятся 250 человек. Ежемесячно производится более 2 тысяч тонн продукции для мебельной, автомобильной, текстильной и обувной промышленности. По статистике, каждый второй диван в России наполнен поролоном «Эгиды».

«Мы периодически проводим в регионах выездные заседания комитетов. Липецкую область выбрали потому, что здесь одна из ведущих экономических зон страны и создаются самые выгодные условия для инвесторов и резидентов. Захотелось своими глазами посмотреть, как работает институт развития региональной промышленности», — пояснил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

На расширенном заседании генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Александр Базаев рассказал, что в зоне зарегистрировано 65 резидентов, вложивших 120 миллиардов рублей инвестиций и создавших 6 тысяч рабочих мест. «Выручка резидентов растет, и экспортная составляющая показывает положительную динамику. Если в 2020 году совокупный доход составлял 31 миллиард рублей, то по итогам 2024-го — уже 91 миллиард. Произошло увеличение мощностей, запущены новые производства, открыто 6 заводов», — отметил он. Базаев также предложил скорректировать законодательство в части статуса территориальных сетевых организаций, чтобы сохранить управление электросетевым хозяйством за ОЭЗ и ускорить подключение новых резидентов.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подчеркнул: «Особая экономическая зона — это одна из важнейших составляющих развития нашего региона. Уверен, что предложения, выработанные в ходе диалога с федеральными депутатами, помогут усилить инвестиционную привлекательность ОЭЗ и дадут новый импульс промышленному росту». В рамках заседания обсудили также вопросы производительности труда, роботизации и внедрения ИИ. Спикер облсовета Владимир Сериков привел примеры, как технологии «бережливого производства» экономят ресурсы и сокращают потери. Эти инициативы будут проработаны на федеральном уровне.