Экономика для пернатых

Четыре месяца назад мы рассказали про многодетную семью Анны и Василия Черниковых из села Талицкий Чамлык. Они владельцы личного подсобного хозяйства. В начале нынешней весны супруги решили изменить направление своей деятельности.

Сократив поголовье крупного рогатого скота и свиней, занялись откормом домашней птицы, цыплят-бройлеров и гусей.

Первая пробная партия бройлеров в сто голов уже нашла своего покупателя. Кому-то пришлись по вкусу разделанные охлажденные тушки, кто-то заказал копченых. Небольшие партии мяса приобрели местный фермер и одно сельхозпредприятие в соседнем Мордовском районе. Скоро начнется уборка зерновых культур, и блюда из бройлеров с подворья Черниковых появятся в меню участников жатвы.

У главы семьи основательный подход к делу. Он завел тетрадь, в которую заносит все финансово-хозяйственные показатели. На глазок, считает мужчина, делаться ничего не должно. Так, в этом году в себестоимость килограмма мяса бройлера войдут затраты на доски, фанеру и металлическую сетку, из которых были сделаны специальные домики (брудеры) для цыплят. Внутри каждого — инфракрасная лампа для обогрева молодняка, термометр и ниппельные поилки. Также Черников ведет учет расхода кормов и привесов птицы.

Пока получается, что откорм бройлеров за минусом накладных расходов все равно рентабельнее содержания свиней и бычков. И время на выращивание птицы, и хлопот с ней намного меньше. Всего несколько месяцев, как семья занялась бройлерами, а уже определила для себя лучшую породу для откорма, ответственных продавцов качественного молодняка, наладила контакт с надежными поставщиками сбалансированных гранулированных кормов.

Через месяц после покупки первых ста бройлеров Черниковы приобрели еще столько же голов продуктивного молодняка. В конце июля вторая партия цыплят должна «подойти» для реализации. Процессы забоя, ощипывания и разделки домашней птицы Черниковы постепенно налаживают. Насчет покупки третьей партии бройлеров Василий и Анна пока задумываются, просчитывая все плюсы и минусы.

— Одно могу сказать точно, — говорит В. Черников, — бройлеров будем откармливать и в следующем году, а если найдем для них стабильный сбыт, поголовье птицы значительно увеличим. Рынок диктует свои правила, в этом году, например, многие селяне сделали упор на быстрорастущую птицу. Соответственно, до осени цена на конечный продукт не будет выше прошлогодней.

В прошлом году Черниковы приобрели в собственность соседний участок. На нем появился большой, не менее семисот квадратов, выгульный загон для трехсот гусей. Их выращиванием семья также занялась в больших объемах. В хлопотах по хозяйству взрослым помогают дети, на старшем Иване и средней Софии лежит обязанность кормить белокрылых «лапчатых». В разных концах загона расположены большие кормушки, ребятня их регулярно наполняет зерном. Работают на совесть, не отлынивают, поддерживают друг друга. Понимают, что родителям нелегко. Самый младший член семьи Черниковых, дочь Маргарита, старается помогать брату и сестре, но пока лишь морально.

С надеждой на дальнейший рост благосостояния трудолюбивая семья из Талицкого Чамлыка пробует различные варианты производства натуральной домашней продукции. Хороший старт для развития своего подсобного хозяйства Черниковы получили благодаря поддержке государства. Соцконтракты, ранее заключенные Василием и Анной, принесли им дополнительную прибыль. В нынешнем году к этим средствам добавилась определенная сумма от местного предпринимателя Александра Гнездилова, благодаря чему стала возможной покупка птицы, кормов, стройматериалов и ветпрепаратов. Пусть вложения окупятся сторицей…