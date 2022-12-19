Липецкая область показала лучший результат по росту занятых в малом и среднем бизнесе в Центральном федеральном округе в 2022 году, первая в стране запустила завод по производству электромобилей и открыла крупнейший в России маслозавод. Это не единственные достижения в экономике, где регион оказался в лидерах, сообщил губернатор Игорь Артамонов в ходе пресс-конференции по подведению итогов 2022 года.

Так, ОЭЗ «Липецк» признана лучшей в рейтинге инвестиционной привлекательности. В этом году, несмотря на непростые экономические условия, экономзона получила семь новых инвесторов на 50 млрд рублей.

«Из 267 иностранных компаний, работающих в нашем регионе, только три решили покинуть область, но мы нашли предприятиям новых владельцев. Люди в этом процессе не пострадали. Это показывает, что с ситуацией мы можем справляться. Помогаем предприятиям с кадрами, с кооперационными цепочками, с поиском поставщиков», – рассказал Игорь Артамонов.

Также губернатор отметил, что экономика региона в целом выправилась. Освободившиеся ниши быстро занимает бизнес. В ряде отраслей заметен рост производства. С определёнными трудностями помогает справляться поддержка государства. Кроме того, возрождаются не работавшие последние годы промышленные площадки, крупнейшая из них – Липецкий тракторный завод.