Экореабилитация пруда скоро начнётся в Лебедяни

Пруд в Лебедяни пополнил ряд водных объектов, которые будут расчищены в Липецкой области в 2020 году. В районном центре прошло выездное совещание. В нём участвовали специалисты регионального управления экологии и природных ресурсов, сотрудники органов местного самоуправления и представители подрядной организации. Было принято решение о проведении экореабилитации водоёма.

Работы будут проведены до конца текущего года. Пруд углубят, очистят от растительности, удалят донные отложения. На прилегающей к водоёму территории обустроят места для отдыха.

Также в 2020 году управление экологии и природных ресурсов Липецкой области будет вести работы по расчистке прудов в Краснинском, Измалковском и Тербунском районах.

«В регионе большая потребность в расчистке водоёмов. Поступает много обращений от жителей Липецкой области с жалобами на заросшие пруды, реки. Региональная власть уделяет особое внимание решению этих вопросов. У нас очень красивые водоёмы и их обязательно нужно облагораживать», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.