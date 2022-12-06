Награждение девяти лучших региональных экостанций состоялось на Всероссийском форуме руководителей и педагогов системы дополнительного образования естественнонаучной направленности, который прошел в Москве. Экостанция Липецкой области отмечена почетной грамотой Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей в номинации «Прорыв года».

Экостанция является структурным подразделением Центра дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области, созданным в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Дополнительное экологическое образование получают более 400 живущих в регионе детей, сообщили в управлении образования и науки области.

Экостанция работает по направлениям «Агро», «Лесное дело», «Экомониторинг» и «Проектирование». Школьники знакомятся с современными агротехнологиями растениеводства, основами агробиотехнологии и профессиями агропромышленного комплекса, изучают комплекс лесобиологических проблем, вопросы охраны и использования лесных ресурсов. «Воспитание экологической культуры с самого раннего возраста является необходимой частью комплекса мер по сохранению окружающей среды», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.