Следственными органами СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении экс – мэра города Данкова, обвиняемого в совершении семи эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст.160 УК РФ (растрата).

По данным следствия, обвиняемый, действуя в своих интересах, на протяжении двух лет заключал с аффилированным ему ООО «Благоустройство и Озеленение» договоры, согласно которым передавал в аренду указанному обществу спецтехнику по заниженной и невыгодной для городского поселения месячной арендной плате. В результате городская казна недополучила более 4 миллионов рублей, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства.

Установлено, что по указанию обвиняемого с подчиненных ему сотрудников в январе 2019 года были собраны начисленные в качестве премий за участие в городском празднике, посвященном 65-летию Липецкой области денежные средства в сумме 50 тысяч рублей. Деньги были переведены на счет Фонда развития и благоустройства Данковского района, фактическим распорядителем которого являлся непосредственно Левин, а впоследствии израсходованы им на собственные цели. Таким образом, действия чиновника, как считает следствие, повлекли существенное нарушение прав и законных интересов сотрудников городской администрации.

Данный Фонд использовался чиновником при получении взятки от гендиректора ООО Фирма «Эверест», с которой в августе 2018 администрацией городского поселения г. Данков заключен муниципальный контракт. Однако в срок он был не исполнен, но это не помешало экс-мэру за незаконное денежное вознаграждение в 50 тысяч рублей дать указание подчиненным сотрудникам о подписании актов выполненных работ по фактически неисполненному контракту.

Следователем установлен также еще один факт получения в январе 2019 года взятки в сумме 30 тысяч рублей от предпринимателя за выделение ему благоприятного места на территории города для установки нестационарного торгового объекта.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступлений фигурант не признал и отказался от дачи показаний. Вместе с тем следствием проведена масштабная и кропотливая работа по сбору доказательств.

Расследование уголовного дела представляло особую сложность, обусловленную длительностью производства 3 товароведческих и экономической судебных экспертиз, значительным объемом финансово-хозяйственной документации, изъятой при проведении обысков и выемок, в дальнейшем исследованной и осмотренной, необходимостью производства допросов большого количества свидетелей (67 человек), конфликтной позицией стороны защиты. После процедуры ознакомления материалы уголовного дела будут направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.