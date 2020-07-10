Экс-руководителя ГУ МЧС России по Липецкой области подозревают в получении взятки

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела в отношении должностных лиц регионального ГУ МЧС России установлен эпизод получения взятки экс-руководителем ведомства. Его действия следствием квалифицированы по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый, занимая должность начальника главного управления МЧС России по Липецкой области, в октябре 2019 года получил от гендиректора коммерческой фирмы взятку в размере 1,5 миллиона рублей. В такую сумму оценил свои действия подозреваемый, создавший вопреки требованиям законодательства, преимущественные условия для заключения госконтракта с взяткодателем на выполнение работ по реконструкции и расширению автоматизированной системы оповещения. Незаконное денежное вознаграждение подозреваемый получил через своего подчиненного.

Действия участников коррупционной схемы следствием квалифицированы по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятка), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии сотрудников регионального СКР с МВД России, УФСБ России, а также их региональных подразделений, в том числе ГУ ЭБиПК МВД России и ГУ СБ МЧС России.

В настоящее время проводится масштабный комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и роли конкретных должностных лиц, причастных к совершению коррупционного преступления. При силовой поддержке сотрудников Росгвардии в служебных кабинетах руководства ГУ МЧС России по Липецкой области и по месту их жительства проходят обыски, допрашиваются свидетели и очевидцы.

Ход расследование уголовного дела под особым контролем руководителя следственного управления СК России по Липецкой области.