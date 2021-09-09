Акцент на детском туризме в этом году сделан неслучайно. В регионе много хороших мест, которые интересны детям. Что может предложить Липецкая Земля юному путешественнику: чудеса Кудыкиной горы, необычные находки в парке «Аргамач» или увлекательные квесты? Не только!

С началом нового учебного года совпал запуск специального детского турпроекта, в основе которого тур «В гости к Романовским мастерам». Первопроходцами стали ребята из Тербунов – сегодня около 100 школьников отправились в путешествие. Программа включает городскую экскурсию, посещение Центра романовской игрушки и Липецкого государственного театра кукол.

Узнаваемая керамика, народные костюмы – все это уникальное наследие романовского промысла, которое бережно хранят мастера. Гости Центра попали в сказку! Эмоций добавила интерактивная программа «Петрушка на ярмарке» и мастер-класс, на котором дети вылепили свою собственную игрушку, а кто-то смастерил из ткани обереговую куклу. Как рассказала директор Центра развития культуры и туризма Людмила Горегляд, цель этого проекта – не только показать традиции наших предков школьникам, но и расширить их кругозор.

В театре кукол юные путешественники посетили спектакль «Липецкая ярмарка», созданный по мотивам местного фольклора. Как отметил директор театра Филипп Янко, в постановке звучат русские народные частушки, пословицы и поговорки, что создает ощущение полного погружения в нашу историю и культуру. Дополнила впечатления гостей экскурсия в театре и обзорная – по городу Липецку.

Проект был задуман еще в мае по инициативе Липецкого фонда поддержки регионального сотрудничества и развития и реализуется при поддержке управления культуры и туризма и лично губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. В ближайшее время планируется организовать поездки для детей из Лебедяни, Волово, Долгоруково и других районов области. Все мероприятия проводятся с соблюдением эпидемиологических мер.