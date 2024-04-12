Ученики школы №59 Липецка побывали на цементном производстве региона. Детям показали полный цикл — от добычи сырья в карьере до фасовки продукции. Мероприятие прошло под патронажем областного управления инвестиций и инноваций.

В карьере, где добывают сырьё, ребята увидели мощную технику, смогли поискать окаменелости. Школьникам рассказали, что известняк и глина – основные компоненты для производства цемента. На карьере в Липецке разведанных запасов хватит ещё на сто лет. Также школьникам показали 75-метровую вращающуюся цементную печь и лабораторию, где следят за качеством цемента, автоматизированную линию в цехе упаковки и отгрузки. Современный логистический комплекс позволяет отгружать до 10 тыс. тонн цемента в сутки.

«В Липецкой области уделяется большое внимание профориентации как важной составляющей образования. Экскурсии на производства дают школьникам и студентам представление о специальностях региона, их востребованности и перспективе. Такие мероприятия помогают и работодателям, ведь к ним приходят возможные будущие сотрудники», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Целенаправленную работу в рамках развития промышленного туризма «Липецкцемент» ведёт с 2022-го года. За это время предприятие с экскурсиями посетило более тысячи человек. Основная работа в этом плане ведётся со школьниками и студентами.