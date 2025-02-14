В особой экономической зоне «Липецк» провели экскурсию для 40 липецких и воронежских туристов. Промышленными туристами стали пенсионеры, семьи с детьми, фотографы, экскурсоводы. Гостям показали административное здание ОЭЗ, рассказали о том, с чего начиналась 18 лет назад особая экономическая зона «Липецк». Туристы посетили завод «Эгида». Это новое, современное высокотехнологичное предприятие, на котором выпускают пенополиуретан. Поролон от «Эгиды» в своем производстве используют ведущие производители мягкой мебели. В завершение экскурсии ее участникам подарили игрушки, вырезанные из пенополиуретана.

В 2024 году в рамках промышленного туризма 14 предприятий ОЭЗ «Липецк» приняли около 3 тысяч посетителей. В 2025-м к проведению экскурсий подключились или готовы присоединиться новые резиденты экономической зоны. По оценкам экскурсоводов, все больше туристов интересуются производственными процессами и уникальными технологиями. Значительный спрос на подобные экскурсии наблюдается у школьников и студентов, которые задумываются о практике или будущей профессии.

«Липецкая область – регион с развитой промышленностью. Нашим предприятиям есть что показать и рассказать, особенно юным посетителям, которые имеют хорошую возможность познакомиться с производствами, где в дальнейшем они смогут себя проявить», – считает губернатор региона Игорь Артамонов.