Липецкая областная специальная библиотека для слепых предлагает уникальную возможность побывать на экскурсии с закрытыми глазами и почувствовать мир на ощупь, сообщает управление культуры и туризма Липецкой области.

Вместе со специалистами библиотеки 30 июня все желающие смогут прогуляться по Верхнему парку, узнать о его прошлом, истории и достопримечательностях современной улицы Ленина и ощутить на себе, как нелегко приходится слепым. Стартовой точкой маршрута станет памятник детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. С него в 17.00 начнется тактильное знакомство экскурсантов с миром. А по пути к Художественному музею «Дом Мастера», который предстоит пройти с белой тростью, будут ждать еще несколько таких точек.

Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону +7 (905) 044-60-16.

«В Липецкой области проводится множество культурных мероприятий для людей с ограниченными физическими возможностями. Замечательно, что есть активисты, разрабатывающие акции, позволяющие здоровым лучше понять граждан с ОВЗ. Это способствует особой эмпатии, состраданию и, как следствие, осознанию социальной ответственности за тех, кто живет рядом с нами», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.