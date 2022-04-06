В регионе

Экспедиция финансовой грамотности направилась в районы Липецкой области

3 часа назад
15 посмотрели

Читайте нас в

Жители Липецкой области примут участие в фестивале «Экспедиция финансовой грамотности». В течение апреля в восьми районах региона высадится «финансовый десант». Эксперты Отделения Липецк Банка России проведут серию игр, лекций и семинаров в детских садах, школах и общественных пространствах региона. Цель занятий — повысить финансовую грамотность сельского населения.

Открытие фестиваля состоялось 5 апреля в Липецком государственном техническом университете, в котором обучается большое число студентов из сельской местности. Приветствуя участников, управляющий Отделением Липецк Дмитрий Чебряков подчеркнул, что с развитием Интернета липчанам разных возрастов стало проще и быстрее получать знания о финансах. Из любой точки региона можно принять участие в онлайн-проектах и олимпиадах по финансовой грамотности.

«Важно, чтобы знакомство с миром финансов проходило как можно раньше. Знания о том, как грамотно управлять деньгами, планировать расходы и правильно копить средства, востребованы как никогда. Проекты Банка России помогают сформировать правильные финансовые привычки», — рассказал Дмитрий Чебряков.

Организаторами фестиваля выступают Региональный центр финансовой грамотности, Отделение Липецк Банка России и Липецкий государственный технический университет.

Подписывайтесь на нас ВКОНТАКТЕ и в ОДНОКЛАССНИКАХ или сделайте свои ЯндексНовости более близкими

Не забывайте и про наш Яндекс Дзен

Вам также может быть интересно

guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
В Добринке началось строительство объездной автодороги Сахара в Липецкой области достаточно Игорь Артамонов: «Остановок на предприятиях Липецкой области нет, есть проблемы с логистикой. Резиденты ОЭЗ уходить не хотят» Улыбнитесь, вас снимают! По барабану! Обережные куклы Настоящий полковник Ремонт дорог — 2022 «Переведите ребёнка на удалёнку!» В аптеках «Липецкфармации» сделают скидку пенсионерам, привитым против COVID-19