Жители Липецкой области примут участие в фестивале «Экспедиция финансовой грамотности». В течение апреля в восьми районах региона высадится «финансовый десант». Эксперты Отделения Липецк Банка России проведут серию игр, лекций и семинаров в детских садах, школах и общественных пространствах региона. Цель занятий — повысить финансовую грамотность сельского населения.

Открытие фестиваля состоялось 5 апреля в Липецком государственном техническом университете, в котором обучается большое число студентов из сельской местности. Приветствуя участников, управляющий Отделением Липецк Дмитрий Чебряков подчеркнул, что с развитием Интернета липчанам разных возрастов стало проще и быстрее получать знания о финансах. Из любой точки региона можно принять участие в онлайн-проектах и олимпиадах по финансовой грамотности.

«Важно, чтобы знакомство с миром финансов проходило как можно раньше. Знания о том, как грамотно управлять деньгами, планировать расходы и правильно копить средства, востребованы как никогда. Проекты Банка России помогают сформировать правильные финансовые привычки», — рассказал Дмитрий Чебряков.

Организаторами фестиваля выступают Региональный центр финансовой грамотности, Отделение Липецк Банка России и Липецкий государственный технический университет.