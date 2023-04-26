В Липецкой области продолжается сельский фестиваль «Экспедиция финансовой грамотности». 25 апреля эксперты финансовой грамотности провели ряд мероприятий в поселке Лев-Толстой, в которых приняли участие более 200 человек.

Воспитанники детского сада «Теремок» приняли участие в играх «Просто о налогах». Их провели специалисты Управления федеральной налоговой службы России по Липецкой области и Отделения Липецк Банка России.

«Начинать знакомить с основами экономики и финансовой деятельности нужно как можно раньше – уже в начальной школе или даже в игровой форме в дошкольных учреждениях. Это поможет заложить задатки предпринимательской инициативы, а также подготовит к взрослой жизни, где с процессами, связанными с банковскими платежами, налогами и прочим, приходится сталкивать всем», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Представители управления федеральной налоговой службы, отделения Социального фонда, Банка России, Совета Лидеров Липецкой области провели для учеников школы имени Льва Толстого урок по налоговой грамотности, финансовый квиз, лекцию по основам пенсионного страхования и квест «Навигатор».

Не остались без внимания и взрослые. Представители прокуратуры Лев-Толстовского района, управления Федеральной Налоговой службы, управления экономического развития территориального отдела управления Роспотребнадзора, Отделения Липецк Банка России и Липецкого отделения Россельхозбанка провели лекции, посвящённые вопросам противодействия финансовому мошенничеству, основам торговли на маркетплейсах, налоговой грамотности, использованию безналичных расчетов и системы быстрых платежей, действующим мерам поддержки малого бизнеса, налоговым вычетам и защите своих прав.

До 18 мая фестиваль посетит четыре муниципальных района Липецкой области. Сельский фестиваль «Экспедиция финансовой грамотности» проводится при поддержке Ассоциации развития финансовой грамотности, регионального центра финансовой грамотности, Отделения Липецк Банка России и Совета лидеров Липецкой области.