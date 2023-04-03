Сельский фестиваль «Экспедиция финансовой грамотности» стартует в Липецкой области. В детских садах, школах, на площадках общественных пространств десяти районов области пройдет более шестидесяти мероприятий: лекции, семинары, квесты, тренинги, ДОЛ – игры.

«Люди получат не только актуальную информацию по управлению личными финансами, но также узнают и о возможностях получения грантов, инициативном бюджетировании. Мы заинтересованы, чтобы жители сел владели современными финансовыми инструментами и умели планировать личный и семейный бюджеты, свои расходы, адекватно оценивать существующие риски и правильно вкладывать деньги», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Фестиваль начнется 4 апреля в Лебедяни. Для студентов Лебедянского торгово-экономического техникума лекцию по инвестициям проведет эксперт Научно-исследовательского финансового института Минфина России Анастасия Боброва, эксперт Отделения Липецк Банка России обсудит со студентами тему «Что делать, если ваши права нарушаются», волонтеры финансового просвещения Совета молодых лидеров проведут финансовый квест, эксперт Липецкого отделения ПАО «Сбербанк» ответит на вопросы «Как защититься от финансовых мошенников?». А 6 апреля экспедиция финансовой грамотности будет работать в селе Большой Самовец Грязинского района. Организаторы фестиваля – ресурсный центр волонтеров финансового просвещения (региональный центр финансовой грамотности), отделение Липецк Банка России, совет лидеров Липецкой области.

В мероприятиях фестиваля примут участие эксперты прокуратуры Липецкой области, управления финансов, управления социальной политики Липецкой области, управления Роспотребнадзора по Липецкой области, управления федеральной налоговой службы, Липецкого отделения ПАО «Сбербанк».