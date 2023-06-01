В Международный день защиты детей принято говорить о безопасности подрастающего поколения в разных сферах, и конечно, нельзя обойти стороной Интернет, где кибермошенники охотятся за чужими деньгами. Какие главные опасности подстерегают детей в киберпространстве, рассказал начальник отдела безопасности липецкого отделения Банка России Алексей Беляев.

Подделки

Основной прием кибермошенников в сети – это фишинг. Аферисты создают фальшивые копии сайтов, которые пользуются популярностью среди детей и подростков. Как правило, это онлайн-магазины компьютерных игр, техники и аксессуаров по низким ценам, развлекательные порталы, каналы в мессенджерах. Если ввести данные карты на фишинговом сайте, мошенники могут получить доступ к деньгам на счете жертвы и списать их.

Размещение личной информации

Общение современных детей и подростков большую часть времени происходит в сети, где на обозрение друзей выкладываются посты и фото, отражающие практически всю жизнь – от съеденной на завтрак еды до путешествий. Любая деталь может стать поводом для кибератак. Например, ребенок выкладывает в соцсетях фото билетов на концерт, а когда приходит на мероприятие, выясняется, что билеты уже кем-то использованы.

Излишнее доверие

Не теряет актуальность схема, когда мошенники взламывают аккаунты в социальных сетях и по списку друзей раскидывают сообщения с просьбой перевести деньги, иногда с уточнением «срочно! потом все объясню», кто-то да клюнет. Кроме того, со взломанного аккаунта аферисты могут прислать вредоносную ссылку с каким-нибудь интригующим предисловием, вроде «ответы на ОГЭ», «оцени мою фотку в конкурсе» и тому подобное. Перейдя по ссылке, ребенок может загрузить на свой гаджет вирус или ввести конфиденциальные данные на фишинговом сайте.

Обратная сторона нейросетей

Технологический прогресс не стоит на месте, свои уловки подстраивают под новейшие системы и мошенники. На волне популярности нейросетей появились фишинговые ресурсы, якобы предоставляющие доступ к работе с известными нейросетями, либо вообще предлагающие якобы какую-то свою новую нейросеть. Сначала доступ для нее бесплатный, а затем становится платным, и пользователи вводят платежные данные на сайте мошенников, которые похищают деньги.

Желание легкого заработка

Желание заработать особенно актуально для детей летом, на каникулах, когда у них появляется свободное время. Подростки ищут подработку в сети, откликаются на вакансии, предлагающие легкий заработок, и здесь могут столкнуться с уловками мошенников. Аферисты создают фишинговые сайты, имитирующие платное прохождение опросов, заполнение анкет, и другие способы легко заработать, а для получения денег предлагают ввести данные карты, опустошая ее.

«Пользуясь Интернетом, нужно соблюдать правила кибергигиены, чтобы не стать жертвой финансовых мошенников. Родителям важно предупредить ребенка о том, что аккаунты в соцсетях должны быть закрыты от посторонних, делиться личной информацией нужно осторожно, нельзя переходить по подозрительным ссылкам, а также соглашаться на предложения, касающиеся денег от виртуальных собеседников. На все устройства нужно установить антивирус», – рекомендует Алексей Беляев.