Директор по закупкам и логистике компании ЦЕМРОС, куда входит и Липецкцемент, Денис Назаров рассказал о рисках по доставке готовой продукции клиентам автомобильным транспортом. Это напрямую связано с действием весенних ограничений для проезда грузового транспорта в ряде российских регионов.

Производители цемента несут большие финансовые и репутационные риски, так как потребители нуждаются в своевременном обеспечении в полном объеме. Кроме того, снижение отгружаемого объема цемента в указанные сроки влечет за собой низкую производительность и эффективность предприятий, использующих цемент в качестве сырья для выпуска готовой продукции: ЖБИ изделий для строительства, тротуарной плитки, бордюрных камней, производство шифера и прочих строительных материалов.

«Также данные проблемы могут привести к нарушению сроков сдачи объектов промышленного и гражданского строительства, в том числе на ответственных стройках федерального значения», – сказал Денис Назаров.

На данный момент ограничения введены в 67 регионах России. В Липецкой области, согласно приказа регионального Управления дорог и транспорта, они действуют с 1 по 30 апреля.

«Ограничения на проезд грузового транспорта в настоящий момент вводятся только на региональных дорогах на период просушки дорог после зимы для целей сохранения дорожного полотна и предотвращения разрушения от тяжеловесного транспорта. Ограничения вводятся на период не более 30 дней», – отметил Денис Назаров.

В 2018 году Минтранс принял решение полностью отменить данные ограничения для дорог федерального значения. Таким образом, в настоящее время регионы самостоятельно формируют графики и параметры ограничений и публикуют их в официальных источниках региона за несколько недель (или даже дней) до введения ограничений. Во всех регионах сроки ограничений, а также их параметры (допустимая масса, осевые нагрузки, номенклатура не попадающих под ограничения грузов) различаются.

«Важно, что решения о введении ограничений, по мнению Минтранса России, должны приниматься по каждой автомобильной дороге на основании измерений фактической температуры, глубины промерзания грунта, величин прогибов дорожного полотна. Большинство регионов пренебрегают данным требованием, вводя общие ограничения для всех дорог субъекта», – подчеркнул эксперт.

Как отмечают в «СОЮЗЦЕМЕНТЕ», региональные ограничения содержат ряд исключений, но цементники под них не подпадают – обычно ограничения не распространяются на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива и ГСМ, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, коммунальных отходов, а также международные перевозки грузов. В указанных случаях не ясно, чем перевозка цемента на федеральную стройку по степени важности отличается от перевозки нескоропортящихся продуктов, смазочных средств или международных коммерческих перевозок.

При этом за нарушение введенной весовой нормы на период ограничения на должностных лиц грузоперевозчика, на грузоперевозчика и на грузоотправителя налагается штраф до 500 000 рублей.

«Для соблюдения весовых норм производители цемента и добросовестные участники транспортного рынка несут дополнительную финансовую нагрузку из-за доставки сниженного объема цемента при условии сохранения стоимости рейса до потребителя. В условиях подобных ограничений преимущество получают перевозчики, работающие в нарушение закона с перегрузом транспортных средств и недобросовестные сотрудники контролирующих органов, которые с их помощью зарабатывают на заведомо не выполнимых ограничениях», – сказал Денис Назаров.

Чтобы обеспечить потребителей цементной продукцией, производители используют разные виды доставки. Основной объем обеспечивается авто- и железнодорожным транспортом. Доставка водными видами транспорта занимает менее 1% объема перевозки цемента. Тип доставки определяется удаленностью клиента от цементного завода и его возможностями по приему груза.

«Планируемый объем перевозок распределяется в соответствии с возможностями клиентов по приему груза: экономически оправдано обеспечивать клиентов цементом посредством автотранспорта на короткие расстояния доставки до 300-400 км, в то время как доставка цемента железнодорожным транспортом значительно выгоднее. Однако, перевести всех клиентов на поставки железнодорожным транспортом, конечно, нельзя – у большинства попросту отсутствует подъездные пути и другая инфраструктура по приему груза по железной дороге», – отметил эксперт ЦЕМРОСа Денис Назаров.