В Кадастровой палате по Липецкой области прошла горячая линия по вопросам электронных услуг и сервисов Росреестра. Специалисты рассказали о преимуществах дистанционных услуг, а также ответили на следующие вопросы граждан:
Как зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росреестра?
Воспользоваться всеми электронными услугами личного кабинета Росреестра можно на сайте https://rosreestr.gov.ru/, авторизовавшись с помощью учетной записи Госуслуг. Подобная авторизация сделана для удобства пользователей, так как при дальнейшем использовании какой-либо услуги, форма с данными и контактной информацией будет заполняться автоматически.
Какими услугами можно воспользоваться на сайте Росреестра?
На сайте Росреестра в разделе «Услуги и сервисы» можно воспользоваться бесплатными сервисами «Публичная кадастровая карта», «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», «Фонд данных государственной кадастровой оценки», позволяющие получить основную информацию об объектах недвижимости.
Для получения необходимого списка документов, суммы пошлины, можно обратиться к электронному сервису портала Росреестра – «Жизненные ситуации».
Сервис «Проверка исполнения запроса (заявления) online» позволит узнать, на каком этапе обработки находится обращение.
Через личный кабинет Росреестра можно совершить покупку, продажу или учет недвижимости, не посещая офис МФЦ. Для проведения таких операций с недвижимостью потребуется учетная запись портала Государственных услуг и усиленная электронная подпись.
Также в личном кабинете Росреестра доступны услуги по исправлению технических и реестровых ошибок, получения сведений из ЕГРН, внесения дополнительных сведений и изменений в данные об объектах недвижимости.
Существует ли инструкция, как пользоваться электронными услугами Росреестра?
Да, на сайте Росреестра в разделе «Услуги и сервисы» действительно можно найти руководство пользователя. Это документ, в котором содержится подробная и полезная информация по каждому из сервисов Росреестра. Руководство пользователя шаг за шагом расскажет, как воспользоваться любой услугой Росреестра, какие документы для этого необходимы, и что делать в случае возникновения неисправностей.
Как получить сертификат электронной цифровой подписи для совершения сделки с недвижимостью через личный кабинет Росреестра?
Для получения сертификата электронной цифровой подписи физическим лицам необходимо зарегистрироваться на сайте uc.kadastr.ru и в личном кабинете сформировать запрос, загрузив сканы необходимых документов. В случае успешной проверки вашей информации в разделе оплата будет доступна квитанция, оплатить которую можно любым удобным способом. После оплаты квитанции с вами свяжется сотрудник Кадастровой палаты по Липецкой области и назначит время посещения офиса для удостоверения личности. Сертификат ЭЦП станет доступен для скачивания в личном кабинете.
В интернете много сайтов, где можно получить выписку из ЕГРН. Имеют ли они отношение к сайтам Росреестра и Кадастровой палаты?
В интернете можно встретить сайты-двойники Росреестра и Кадастровой палаты, предлагающие услуги предоставления выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Нередко они заявляют о своих полномочиях действовать от лица ведомства и имеют схожие с официальным сайтом символику и название. За созданием таких ресурсов стоят мошенники, их функционирование запрещено законом.
Федеральная Кадастровая палата и Росреестр не несут ответственности за сведения, предоставляемые сайтом-двойником.
Напоминаем:
- официальный сайт Росреестра — rosreestr.gov.ru;
- официальный сайт Федеральной кадастровой палаты — kadastr.ru;
- официальный сайт Публичной кадастровой карты — pkk.rosreestr.ru.