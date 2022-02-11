В Кадастровой палате по Липецкой области прошла горячая линия по вопросам электронных услуг и сервисов Росреестра. Специалисты рассказали о преимуществах дистанционных услуг, а также ответили на следующие вопросы граждан:

Как зарегистрироваться в личном кабинете на сайте Росреестра?

Воспользоваться всеми электронными услугами личного кабинета Росреестра можно на сайте https://rosreestr.gov.ru/ , авторизовавшись с помощью учетной записи Госуслуг. Подобная авторизация сделана для удобства пользователей, так как при дальнейшем использовании какой-либо услуги, форма с данными и контактной информацией будет заполняться автоматически.

Какими услугами можно воспользоваться на сайте Росреестра?

На сайте Росреестра в разделе « Услуги и сервисы » можно воспользоваться бесплатными сервисами « Публичная кадастровая карта », « Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online », « Ф онд данных государственной кадастровой оценки », позволяющие получить основную информацию об объектах недвижимости.

Для получения необходимого списка документов, суммы пошлины, можно обратиться к электронному сервису портала Росреестра – « Жизненные ситуации ».

Сервис « Проверка исполнения запроса (заявления) online » позволит узнать, на каком этапе обработки находится обращение.

Через личный кабинет Росреестра можно совершить покупку, продажу или учет недвижимости, не посещая офис МФЦ. Для проведения таких операций с недвижимостью потребуется учетная запись портала Государственных услуг и усиленная электронная подпись.

Также в личном кабинете Росреестра доступны услуги по исправлению технических и реестровых ошибок, получения сведений из ЕГРН, внесения дополнительных сведений и изменений в данные об объектах недвижимости.

Существует ли инструкция, как пользоваться электронными услугами Росреестра?

Да, на сайте Росреестра в разделе «Услуги и сервисы» действительно можно найти руководство пользователя. Это документ, в котором содержится подробная и полезная информация по каждому из сервисов Росреестра. Руководство пользователя шаг за шагом расскажет, как воспользоваться любой услугой Росреестра, какие документы для этого необходимы, и что делать в случае возникновения неисправностей.

Как получить сертификат электронной цифровой подписи для совершения сделки с недвижимостью через личный кабинет Росреестра?

Для получения сертификата электронной цифровой подписи физическим лицам необходимо зарегистрироваться на сайте uc.kadastr.ru и в личном кабинете сформировать запрос, загрузив сканы необходимых документов. В случае успешной проверки вашей информации в разделе оплата будет доступна квитанция, оплатить которую можно любым удобным способом. После оплаты квитанции с вами свяжется сотрудник Кадастровой палаты по Липецкой области и назначит время посещения офиса для удостоверения личности. Сертификат ЭЦП станет доступен для скачивания в личном кабинете.

В интернете много сайтов, где можно получить выписку из ЕГРН. Имеют ли они отношение к сайтам Росреестра и Кадастровой палаты?

В интернете можно встретить сайты-двойники Росреестра и Кадастровой палаты, предлагающие услуги предоставления выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Нередко они заявляют о своих полномочиях действовать от лица ведомства и имеют схожие с официальным сайтом символику и название. За созданием таких ресурсов стоят мошенники, их функционирование запрещено законом.

Федеральная Кадастровая палата и Росреестр не несут ответственности за сведения, предоставляемые сайтом-двойником.

Напоминаем: