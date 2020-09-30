Эксперты Кадастровой палаты рассказали, как уточнить границы земельного участка

Уточнение всех границ участка чаще всего требуется для застройщиков, крупных компаний или частников. Но какие бы цели не ставил перед собой собственник, перед началом работ необходимо проверить, совпадают ли параметры участка, указанные в Кадастре с реальными размерами и границами.

В Кадастровую палату по Липецкой области часто обращаются жители районов с просьбой дать ответ на вопросы, касающиеся темы уточнения границ земельного участка. Только в сентябре в адрес экспертов учреждения поступило более 30 таких вопросов. Интерес людей понятен – ведь если предыдущий владелец не позаботился о том, чтобы провести необходимые процедуры по уточнению пределов земельного надела, нынешнему собственнику ничего не остается, кроме как вплотную заняться этим вопросом. Работы по уточнению границ в первую очередь, необходимо проводить для того чтобы в дальнейшем избежать возможных трудностей при совершении каких-либо сделок и юридических действий с участком земли, будь то продажа, передача в качестве наследства, либо при строительстве на земле каких-то объектов.

Наиболее часто задаваемые вопросы:

– «Собираюсь провести межевание. Знакомые предупредили – может случиться так, что кадастровый инженер не станет искать владельцев прилегающих земельных участков и согласовывать с ними границы. Как быть, если возникнет такая ситуация – мне сделать это самостоятельно или все – таки настоять, чтобы вопрос подписания акта согласования решал приглашённый специалист?»

Ответ: По закону, кадастровый инженер не только определяет координаты характерных точек границ земельного участка, но и согласовывает их местоположение. Лучшее в этой ситуации – перед оплатой межевания или внесением предоплаты, обязательно заключить договор подряда и внимательно его изучить. В договоре должно быть указано, что услуга будет выполнена качественно только по факту внесения сведений в ЕГРН, а не передачей заказчику подготовленных документов. Другими словами, кадастровый инженер должен сопровождать собственника недвижимости на всех этапах: от подготовки межевого плана (в иных случаях технического плана или акта обследования) до получения положительного решения от регистрационного органа. В противном случае кадастровому инженеру необходимо в рамках того же договора и без дополнительной платы устранить все зависящие от него причины приостановления учётно-регистрационных действий.

Вопрос: «В каких случаях требуется согласование границ с соседним участком?»

Ответ: В соответствии с действующим законодательством, местоположение границ земельных участков подлежит обязательному согласованию в случае, если в результате кадастровых работ уточнено местоположение границ не только конкретного земельного участка, но и местоположение границ смежных с ним земельных участков, сведения о которых внесены в госреестр недвижимости.

Вопрос: «В какие сроки происходит согласование границ уточняемого земельного участка?»

Ответ: Согласование местоположения границ проводится по выбору кадастрового инженера – на собрании заинтересованных лиц или согласовывается с заинтересованным лицом в индивидуальном порядке. В случае если согласование местоположения границ проводится путём проведения собрания заинтересованных лиц, то извещение о проведении собрания вручается им или их представителям под расписку, либо публикуется в муниципальных официальных информационных источниках.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ должно быть вручено, направлено или опубликовано не менее, чем за тридцать дней до дня проведения данного собрания.

Важно! Если вовремя не уточнить границы участка, то, скорее всего, в будущем это приведет к конфликтам с соседями, которые могут обернуться длительными судебными тяжбами.