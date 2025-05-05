Эксперты креативных индустрий со всей России увидели промыслы Липецкой области

Экспертный тур «Современное развитие традиций Липецкой земли», организованный Центром развития культуры региона, посетили креативщики со всей страны. В числе гостей были представители продюсерского центра «Нарядно» и образовательного проекта «Дизайн и ремесло», медиаизданий The Art Newspaper Russia и «Новый русский», фондов «Город-Музей» и «ПОЛЕ», Фонда развития национального контента, модных брендов Kiriclan (одежда) и Secrets (ювелирные изделия), а также директор Московского музея дизайна Александра Санькова и декоратор Дарья Соболева. За два дня они посетили Центр романовской игрушки и парк «Кудыкина гора» с его пространством традиционной липецкой культуры. Познакомились со старинным Ельцом, где побывали на фабрике кружев, в музее гармони, музее народных ремёсел и промыслов, а также увидели старинные усадьбы и купеческие дома региона.

«Знакомство с липецким краем экспертов креативных индустрий позволит узнать их мнение, почерпнуть свежих идей и — главное — найти точки роста для наших промыслов, чтобы сильнее популяризировать их в масштабах страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Липецкая область занимает первое место в ЦФО по развитию народных художественных промыслов. Семь местных обычаев и ремёсел входят в реестр нематериального культурного наследия народов России. В их числе, например, елецкое кружево, которое знают на международном уровне. В Липецкой области серьезное внимание уделяют системе поддержки традиционной культуры. В частности, капитально реконструирован Центр романовской игрушки, что кратно увеличило число посетителей и продажи изделий. Яркий пример популяризации народных традиций в регионе – фестиваль «Мусаткин двор». В 2023 году он вошёл в пятерку крупнейших фольклорных фестивалей России.