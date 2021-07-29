Круглый стол на тему «Развитие локальных брендов как инструмента сохранения и актуализации усадебного наследия Липецкой области» состоится в Липецке 30 июля. Представители сфер культуры и сохранения исторического наследия, сотрудники ведущих музеев Москвы и Санкт-Петербурга обсудят проблему развития усадебного наследия и туристской привлекательности Липецкой области. На повестке круглого стола – знакомство с лучшими практиками нашей и соседних областей по сохранению и развитию усадебного наследия, сравнение кейсов, их систематизация, выявление успешных и устойчивых моделей развития. Итогом встречи станет разработка проекта по теме круглого стола.

«Мы обязаны сохранить культурное наследие для будущих поколений, – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. – На этой земле соединились очень значимые для наших соотечественников события и люди. Вместе мы должны сделать все возможное, чтобы вдохнуть в старинные усадьбы новую жизнь. В регионе уделяется большое внимание возрождению и охране памятников природы и архитектуры. Это помогает глубже понимать историю Липецкой области и биографии живших здесь выдающихся исторических личностей, делать регион чище и благоприятнее для современников. Повышение уровня и качества жизни людей – наша главная задача».

Как сообщает управление культуры Липецкой области, усадьба Рязанка – уникальное место нашего региона, совмещающее в себе исторические смыслы и природное богатство. Здесь родился и вырос великий ученый, географ и путешественник П.П. Семенов-Тян-Шанский. Это единственная деревянная усадьба, сохранившаяся в области и единственная, в которой есть музейная экспозиция. Музей-усадьба П. П. Семенова-Тян-Шанского всего три года существует в статусе областного бюджетного учреждения культуры, но за это небольшое время сотрудники музея успели сделать многое в деле сохранения культурного наследия, организации выставок, проведения культурно-массовых мероприятий. Вступление в Союз музеев России, выставки областного и всероссийского уровня, включение музея в программу по развитию дополненной реальности “Артефакт”, создание “Клуба друзей музея” – это самые основные, но далеко не все достижения музея за последний год. Круглый стол – это возможность поделиться опытом и укрепить деловые и дружеские связи и совместно наметить стратегию по продвижению усадебного туризма.