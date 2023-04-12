Успешные практики реализации государственной политики по сохранению жизни и здоровья работников рассмотрели участники областного форума, посвящённого Всемирному дню охраны труда. Он состоялся в здании регионального правительства и объединил более 250 компаний и организаций всех форм собственности, сообщает управление социальной политики Липецкой области.

Как отметила заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова, российские компании столкнулись с ограничением доступа к международным программам и практикам в сфере охраны труда и возможности прохождения сертификации в соответствии с международными стандартами. Поэтому особенно важно сформировать эффективную отечественную модель безопасной рабочей среды. «Правильные, здоровые условия труда, возможность безопасно трудиться – это должно стать основополагающим принципом, на котором строится любое предприятие», – добавила вице-губернатор.

Участники форума на выставке познакомились с новейшими средствами индивидуальной защиты от ведущих отечественных производителей, проконсультировались по вопросам охраны труда с экспертами Государственной инспекции труда в Липецкой области, Социального Фонда России, организаций, оказывающих услуги в области охраны труда и здравоохранения. На пленарном заседании и на практической сессии были рассмотрены новые проекты взаимодействия бизнеса и власти, профилактические модели и мероприятия, порядок обучения безопасности на рабочем месте и обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. На дискуссионных площадках участники обсудили шаги по созданию модели обеспечения безопасности, в том числе с использованием риск-ориентированного подхода.

«Работать в безопасных условиях – это право каждого сотрудника, а работодатель обязан создать такие условия, минимизировав риск получения профессионального заболевания и случайных травм. Также очень важен контроль, чтобы эта деятельность проводилась качественно и ответственно», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.