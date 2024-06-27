Эксперты Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России посетили Липецкую область для оказания методической помощи по организации диспансеризации, профилактических осмотров населения, медицинской помощи по профилю «терапия». Они побывали в областной клинической больнице, поликлинике Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1, Липецкой городской поликлинике №4, Добровской районной больнице, ФАПах Добровского округа.

Также московские специалисты провели для руководителей медицинских организаций региона видеоселекторное совещание с участием представителей Росздравнадзора, в ходе которого обсуждались основные проблемы при организации профилактических мероприятий, вопросы качественного проведения диспансеризации населения, ряд других актуальных тем.

«Чтобы вывести оказание медицинской помощи населению на принципиально новый качественной уровень, в Липецкой области проводится модернизация учреждений здравоохранения, кадровая работа. Также серьезный вклад в достижение поставленных целей вносит сотрудничество с федеральными медицинскими центрами, которые делятся с липецкими медиками практическим опытом, применяемым в столице и других крупных городах», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.