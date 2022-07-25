Круглый стол на тему «Многостороннее партнерство в целях сохранения и развития дворянской усадьбы пройдет 30 июля на территории музея-усадьбы П. П. Семёнова-Тян-Шанского. В нем примут участие представители управления культуры и туризма Липецкой области, государственной дирекции по охране культурного наследия, владельцы исторических усадеб, руководители учреждений культуры и организаций, которые занимаются вопросами сохранения и развития дворянских усадеб в регионах Центральной России.

Заседание пройдёт в рамках ежегодного фестиваля «Тайны усадьбы», а также будет приурочено к 195-летию со дня рождения великого учёного и государственного деятеля П.П. Семёнова-Тян-Шанского и 25-летию музея-усадьбы.

Успешная реализация совместных партнёрских проектов — одна из ключевых составляющих сохранения и развития исторических усадеб, выполняющих функции музейных объектов.«Усадьба Рязанка – место историческое и живописное. Она должна стать точкой притяжения туристов, чтобы люди приезжали на экскурсии не только в музей Семёнова-Тян-Шанского, но и хотели посетить соседние территории нашего региона», – считает губернатор Игорь Артамонов.