Эксперты оценили отремонтированные дороги в Грязях

В Липецкой области стартовали приемки дорог, отремонтированных по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» Первым городом, где приемочная комиссия оценила работы, стал Грязи.

Так, эксперты осмотрели улицы Воровского, Набережная, Чернышевского, Марины Расковой, Орджоникидзе и Карьерная. Последнюю, кстати, отремонтировали благодаря экономии от проведенных торгов.

На почти километровом участке улицы Воровского от

железнодорожного моста до улицы Революции 1905 года полностью срезали изношенное полотно и уложили два слоя нового, нанесли разметку.

Аналогичные работы выполнили на участке Набережной – отжелезнодорожного моста до кольцевого движения, улицах Чернышевского и Марины Расковой.

Заменили старое покрытие двумя слоями нового и на отрезке Орджоникидзе, а также на Карьерной.

Всего в этом году в Грязях восстановили шесть объектов общей

протяженностью свыше трех км. Замечаний у экспертов не возникло.

– Значимость этих дорог для грязинцев сложно переоценить. Работы выполнены качественно, что подтвердили лабораторные испытания, – отметили члены приемочной комиссии.

Напомним, всего в этом году по нацпроекту в Липецкой агломерации обновляют 23 объекта протяженностью около 25 км.