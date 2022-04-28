Эксперты представили предварительные результаты исследований, проведённых в рамках разработки мастер-плана центральной части города Липецка. В презентации приняли участие первый заместитель главы региона Александр Рябченко, мэр города Евгения Уваркина, представители ДОМ.РФ, «Проектной группы 8», Гильдии ландшафтных инженеров, а также профильных региональных и городских ведомств.

Как отметила мэр Липецка, документ поможет преобразить центр города в соответствии с пожеланиями жителей. Партнёр «Проектной группы 8» Надежда Снигирёва сообщила, что в ходе разработки мастер-плана границы проектирования скорректировали с учётом мнения липчан. Так, например, в документ добавились участки микрорайона Манеж и улицы Фрунзе.

«Городские эксперты объяснили неразрывную связь этих кварталов с центральной частью Липецка. При этом мы исключили Плехановский спуск и район улицы Зегеля. Здесь недавно провели благоустройство, и у липчан не было серьёзных замечаний по этим территориям», – пояснила Надежда Снигирёва.

В ходе предпроектного исследования специалисты провели 27 личных интервью с инициаторами изменений, владельцами территорий и инвесторами. В полуторамесячном онлайн-опросе приняли участие 1728 человек. Эти данные позволили проектировщикам сделать первые выводы. Более 70% опрошенных посещают центр города ради прогулок, для занятий спортом – всего 7%. Половина респондентов считает барьерами изношенную инфраструктуру и отсутствие точек притяжения. Приоритетными территориями развития участники опроса назвали Зелёный остров, набережные рек Воронеж и Липовка.

По итогам встреч проектировщики определили ключевые направления. Так, необходимо устранить причины подтопления ряда участков, решить проблемы неиспользуемых пространств, сохранить аутентичность территорий, повысить их связанность и доступность общественного транспорта, открыть историю Нижнего парка для его посетителей. Работу над мастер-планом решено вести в трех плоскостях: история и наследие, экология, мобильность и связи.

Аналитик ДОМ.РФ Анастасия Кашицина отметила, что следующий этап – получение и анализ обратной связи от руководителей региональных и городских ведомств. После чего будут проработаны пешеходные и веломаршруты, связи с реками Липовка и Воронеж. Эти меры позволят определить пути передвижения липчан, создать и развить необходимые объекты инфраструктуры.

«Проделана огромная работа, результаты впечатляют. В то же время они говорят, что липчане ждут развития здесь и сейчас. Они хотят иметь возможность выйти из дома, прогуляться, заняться какими-либо активностями. Также должны быть продуманы парковки и транспортные связи, чтобы жители могли беспрепятственно добраться из центра домой», – подчеркнул первый вице-губернатор Александр Рябченко.

Для дальнейшей работы и корректировки проектировщики запросили у руководителей города и региона предложения по очередности работ, функциональному наполнению территорий и помощи в реализации проекта. Планируются, что данные будут направлены команде проекта до окончания майских праздников, а после пройдёт очередной семинар.

Напомним, работа по созданию мастер-плана стартовала в марте с серии семинаров и обсуждений с жителями. Над документом, которой должен быть готов в середине лета, трудятся специалисты Фонда ДОМ.РФ, Гильдии ландшафтных инженеров и «Проектной группы 8».