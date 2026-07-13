Эксперты сферы земельных отношений Липецкой области выработали оптимизационные решения

Системные решения актуальных задач в сфере земли и недвижимости выработали специалисты из пяти организаций Липецкой области: Росреестра, Роскадастра, министерства имущественных и земельных отношений, Центра кадастровой оценки и ОГУП «Липецкоблтехинвентаризация». Для них в Липецке прошла стратегическая сессия «Держим курс ВМЕСТЕ».

Главная тема проектов стратегической сессии – повышение капитализации территорий. Три команды работали в различных направлениях, по итогу представили на суд жюри презентации с практическими идеями. Лучшим стал проект по направлению контрольной надзорной деятельности команды «Квадриллион», которая предложила внедрить новый сервис «Земля для контроля». Второе место заняла команда «Стражи реестра» по направлению полный и точный реестр. Третье место – команда «Точка опоры» по направлению кадастровой оценки. В каждой команде отметили самых идейных участников.

Новые инициативы направлены в Центральный аппарат Росреестра и, возможно, будут реализованы на территории всей страны. «Стратегические сессии позволяют выработать предложения на основе профессионального опыта специалистов и с учетом их осведомленности о проблемах. Именно так и появляются оптимизационные решения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.