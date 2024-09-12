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Эксперты центра «Мой бизнес» готовы проверить идеи липчан на жизнеспособность и прибыльность

2 часа назад

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Эксперты центра «Мой бизнес», опытные предприниматели и представители органов власти готовы провести краш-тест бизнес-идей жителей Липецкой области. Заявки принимают по телефону: +7 (4742) 22-19-09, Петрова Алина, ведущий консультант управления экономического развития Липецкой области. Желающие могут рассказать свою идею профессионалам. Те ее оценят и дадут обратную связь: укажут на минусы, подскажут пути развития, дадут ценные советы.

«Замечательно, что у липчан есть возможность проверить, насколько их идеи жизнеспособны и прибыльны, до того как они вложатся в бизнес. Причем эксперты не только говорят «да» или «нет», они дают советы, что исправить, чтобы дело стало успешным», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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