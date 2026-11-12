Экспорт липецкого соевого масла за пять лет вырос больше чем в 30 раз

Экспорт соевого масла из Липецкой области за последние пять лет вырос больше чем в 30 раз и в стоимостном выражении вышел на второе место в своей группе после подсолнечного.

«Для нас это показатель того, что регион умеет не только выращивать, но и перерабатывать сельхозкультуры. А значит – производить востребованную продукцию и создавать новые рабочие места», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За неполные 10 месяцев 2026 года регион отправил за рубеж 56 тысяч тонн соевого масла. Экспорт всей масложировой продукции превысил 400 тысяч тонн. В стоимостном выражении экспорт продукции масложировой отрасли на данный момент уже превысил сумму за весь 2025 год на 6% и приблизился к 400 млн долларов.

В 2022 году в регионе открылся один из крупнейших в стране заводов по переработке сои – до этого соевое масло в области практически не производили. Появление производства дало толчок развитию целой отрасли: от селекции до готовой продукции.

Главным импортёром как соевого масла в частности, так и растительных масел в целом остаётся Индия. С начала года туда было отправлено 117 тысяч тонн масложировой продукции.