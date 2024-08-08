Согласно оперативным данным Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России, на 28 июля текущего года Липецкая область отправила за рубеж 1,2 млн тонн продукции АПК. Традиционно основной объем внешней торговли пришелся на продукцию масложировой отрасли и зерновые культуры. Экспорт растительных масел и жмыхов увеличился почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 488,9 тыс. тонн. Пшеницы, кукурузы, ячменя и других зерновых было вывезено 461,7 тыс. тонн. Это на 21% больше, чем на 28 июля 2023 года. Также за рубеж отправлялись корм для животных, отруби, детское питание, вода и безалкогольные напитки, дрожжи. «Область полностью обеспечивает себя всеми основными продуктами питания, и за рубеж вывозятся излишки произведенной продукции», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Основными импортерами липецкой продукции являются Индия, ЮАР и Турция. Южно-Африканская Республика – самый крупный потребитель липецких зерновых. Туда за семь месяцев было отправлено свыше 125 тыс. тонн пшеницы. Индия уже импортировала 174 тыс. тонн липецких растительных масел. Это 35,5% от общего объема продукции масложировой отрасли, вывезенной за рубеж с начала года. Турция – самый крупный импортер всей продукции АПК Липецкой области, и самый сбалансированный. С января по июль 2024 года регион экспортировал туда 69 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, 73 тыс. тонн растительных масел и жмыхов и почти 36 тыс. тонн прочей продукции АПК, сообщает управление сельского хозяйства Липецкой области.

Экспорт продукции АПК занимает второе место во внешнеторговом обороте экономики региона после черной металлургии. Липецкая продукция отправляется в несколько десятков стран мира. В 2023 году регион впервые вошел в топ-10 экспортеров продукции АПК страны. За последние пять лет благодаря реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» экспорт продукции агропромышленного комплекса Липецкой области увеличился в три раза и превысил 360 млрд рублей. В 2023 году было отправлено 2,6 млн тонн продукции на почти 1 млрд долларов.

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному Собранию поставил перед агропромышленным комплексом новые задачи. До 2030 года объем производства российского АПК должен вырасти минимум на четверть, а экспорт увеличиться в полтора раза.