В Липецкой области выросли объемы экспорта сельскохозяйственной продукции. Как сообщает управление сельского хозяйства, за девять месяцев этого года объём экспорта вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ведущим направлением аграрного экспорта региона является масложировая продукция. В натуральных показателях на 1 октября текущего года объём экспорта всей продукции АПК региона составил почти 1,5 млн тонн, а на 1 ноября — уже 1,9 млн тонн. За весь 2022 год Липецкая область поставила за рубеж 1,2 млн тонн продукции АПК. Ведущим направлением аграрного экспорта региона является масложировая продукция: в 2022 году за рубеж было отправлено 375 тыс тонн. На 1 ноября текущего года Липецкая область экспортировала уже более 500 тыс тонн растительных масел и жмыхов. По предварительным итогам 2023 года экспорт всей продукции АПК превысит 2 млн тонн.

«Сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики Липецкой области. Радует, что по многим направлениям агропромышленный комплекс демонстрирует одни из лучших показателей в стране. Это говорит о грамотном управлении и эффективной стратегии развития», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Развитие аграрного экспорта и экспортного потенциала Липецкой области названо одним из лучших в стране на Всероссийской выставке «Золотая осень – 2023». Экспорт продукции АПК региона занимает второе место во внешнеторговом обороте экономики региона после экспорта продукции черной металлургии. Липецкая область за последние пять лет сумела стать лидером по расширению географии экспорта и развитию экспортного потенциала АПК. В 2022 году Липецкая область поставила продукцию в 84 страны мира. Одним из ключевых импортёров стал Китай, а в целом объём экспорта в страны Азии вырос больше, чем в два раза.