Экспорт продукции липецкого АПК в Индию вырос в 18 раз за пять лет

Индия возглавила рейтинг импортеров продукции липецкого АПК по итогам 2024 год, причём как в натуральном, так и в стоимостном выражении. В Индию было отправлено продукции АПК более чем на 280 млн долларов. Как сообщили в липецком региональном минсельхозе, за последние пять лет экспорт продукции липецкого АПК в Индию увеличился более чем в 18 раз. Липецкая область экспортирует подсолнечное масло и зернобобовые. В этом году Индия впервые закупила соевое масло.

«Липецкие аграрии стремятся не только наращивать показатели по урожаю, но и по переработке сельхозпродукции. Такие товары обладают более высокой маржинальностью, что в целом выгоднее для экономики», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как заявил посол РФ в Индии Денис Алипов в интервью РИА «Новости», Россия вошла в пятерку основных поставщиков продукции агропромышленного комплекса на индийский рынок. В последние годы отмечается рост двусторонней торговли сельхозтоварами между Россией и Индией.