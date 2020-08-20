Экспорт продукции липецкого АПК в первом полугодии увеличился на 60%

Липецкий АПК за первое полугодие 2020 года направил за рубеж свыше 800 тысяч тонн продукции на общую сумму 250,3 млн долларов. Рост объемов экспорта к аналогичному периоду 2019 года составил 60%. Продукция поставлялась более чем в 70 стран мира, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

«Сельское хозяйство сегодня на подъеме, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Весомая государственная поддержка и умелое применение самых передовых технологий дает отличные результаты. Агропромышленный комплекс входит в число наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, но при этом сохраняет в производимых товарах и продуктах заботу и теплоту человеческих рук, богатство липецкой земли. В этом заслуга и мастерство тружеников области».

За истекший период 2020 года стало очевидно смещение структуры экспорта от зерновых в сторону пищевой и перерабатывающей продукции. Очень хороший рост в первом полугодии показал экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Он увеличился в 2,4 раза и составил 90,3 млн долларов. За весь 2019 год продукции пищевой и перерабатывающей промышленности было отправлено за рубеж на сумму 100,2 млн долларов. Особое внимание уделяется экспорту готовой пищевой продукции с высокой добавленной стоимостью. Основные позиции, поставляемые на внешние рынки из этой группы, – детское питание, пиво, воды, овощные консервы.

В 2020 году после длительного перерыва вернулся на мировой рынок липецкий сахар. Область занимает второе место по объемам производства сахара в Российской Федерации, поэтому, учитывая возможности регионального свеклосахарного производства и достаточно широкий ассортимент экспортной продукции, как прямой – сахар, так и сопутствующей – жом, меласса, данное направление экспорта имеет множество перспектив и точек роста. За первые шесть месяцев текущего года сахара и продуктов переработки сахарной свеклы уже было поставлено за рубеж на рекордные 63 млн долларов.

Наиболее динамичный рост объемов экспорта в 2020 году показывает достаточно обширная группа прочей продукции АПК. В нее входят многие позиции, в том числе дрожжи, замороженный картофель, премиксы. За первое полугодие 2020 года объем экспорта этой категории составил почти 160 млн долларов. Показатель аналогичного периода прошлого года превышен более чем в шесть раз.

В 2019 году основную долю экспорта продукции АПК в регионе занимали зерновые культуры. Их было вывезено свыше 500 тыс. тонн. В первом полугодии 2020 года, в связи с введенными ограничениями, экспорт зерна из области существенно снизился, однако имеющиеся хорошие перспективы на урожай текущего года, при условии благоприятного развития ситуации, позволят в этом году поставить за рубеж не менее 800 тысяч тонн зерновых.

По итогам 2020 года в соответствии с паспортом федерального проекта «Экспорт продукции АПК» Россия должна экспортировать сельхозпродукции и продовольствия на 25 млрд долларов. Показатель объема экспорта продукции АПК на текущий год для Липецкой области установлен в сумме 276,2 млн долларов. Уже сейчас он выполнен на 91%. «Предпринимаемые в Липецкой области системные меры, современные амбициозные проекты позволят региону занять достойное место среди ведущих российских экспортеров», – уверен начальник областного управления сельского хозяйства Олег Долгих.

Как заявила заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, по итогам первого полугодия 2020 года с учетом данных по странам ЕАЭС Россия поставила на внешние рынки продукции АПК общей стоимостью более 13 млрд долларов. Это на 2 млрд долларов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За первые шесть месяцев текущего года положительную динамику экспорта АПК продемонстрировали практически все основные группы товаров. Главными драйверами стали растительные масла и зерновые культуры, кроме того, значительный рост зафиксирован в категориях мясной продукции и сахара. Наращиванию поставок способствуют в том числе меры государственной поддержки, направленные на стимулирование производства продукции агропрома и ее сертификацию. Кроме того, Минсельхозом России и другими ведомствами ведется активная работа по открытию и расширению доступа для отечественных производителей на перспективные зарубежные рынки.