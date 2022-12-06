Липецкая область к 1 декабря поставила на зарубежные рынки продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья больше, чем за весь 2021 год. «Агропромышленный комплекс региона является примером внедрения инноваций и эффективного управления отраслью», – считает губернатор Игорь Артамонов.

За 11 месяцев этого года поставки за рубеж продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из региона увеличились на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Продолжается смещение в товарной номенклатуре экспорта от сырьевого (зерновые, семена масличных культур) к продукции с высокой добавленной стоимостью. Как и в прошлом году, масложировая продукция лидирует. Растительных масел, шротов и жмыхов отправлено в другие страны на 47% больше, чем за 11 месяцев 2021 года. Экспорт зерновой продукции вырос на 33%, другой продукции АПК – на 24,5%. Также липецкие сельхозпроизводители продолжили экспортировать детское питание, свекловичный жом, табак и табачные изделия, муку, пиво и безалкогольные напитки, причем муки вывезено за рубеж в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, с 2016-го регион демонстрирует устойчивое наращивание объемов экспорта продукции АПК. Поставки росли со среднегодовыми значениями на уровне 43%. За этот период экспорт продукции АПК в Липецкой области вырос в 5,5 раза. И если в 2016 году в структуре экспорта преобладали зерновая и пищевая отрасли, то по итогам прошлого года более половины зарубежных поставок пришлось на масложировую продукцию, главным образом, подсолнечное и рапсовое масла. Более того, область вошла в топ-10 регионов по объему экспорта масложировой продукции. Основными странами-импортерами липецкой продукции этого направления стали Турция и Китай.

«В нынешнем году агропромышленная отрасль, как и вся экономика Российской Федерации, столкнулась с целым рядом новых вызовов, – отметил заместитель губернатора Липецкой области Игорь Кремнёв, – Нестабильная геополитическая ситуация и иностранные санкции существенно влияют на объемы экспортных поставок. Однако предварительные итоги года говорят об успешном преодолении имеющихся трудностей и о выходе отрасли на рекордные показатели по объемам экспорта продукции АПК». По словам Игоря Кремнёва, Липецкая область продолжает поставлять продукцию АПК более чем в 80 стран мира. Ключевыми странами-импортерами являются Турция, Казахстан, Китай, Нигерия и Индия.