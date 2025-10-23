Экспорт соевого масла растет в Липецкой области

Поставки соевого масла из Липецкой области за рубеж выросли более чем в два раза. Согласно оперативным данным ФГБУ «Агроэкспорт», на 12 октября Липецкая область отправила на зарубежные рынки свыше 7,5 тыс. тонн соевого масла, увеличив экспорт этого продукта в 2,3 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самым крупным импортером традиционно является Республика Беларусь. Туда с начала года уже было отправлено 4,5 тыс. тонн этого продукта. Впервые в 2025 году импортировала соевое масло из Липецкой области Индия. Также липецкое соевое масло поставляется в Китай и страны ближнего зарубежья.

Как пояснили в региональном минсельхозе, Липецкая область поставляет за рубеж соевое масло с 2022 года. Именно тогда в регионе был открыт крупный завод по переработке этой культуры. За неполный год область экспортировала около 1400 тонн соевого масла. В прошлом году регион отправил на внешние рынки 8,4 тыс. тонн. Если принимать во внимание тот факт, что до конца года в Липецкой области откроется еще один крупный завод по переработке рапса и сои, то можно с уверенностью говорить, что и экспорт соевого масла увеличится.

«Соя – очень перспективная культура. В этом году отмечается рост урожайности сои в регионе – почти на треть по сравнению с прошлогодней. В некоторых хозяйствам собирают почти по 30 центнеров с гектара», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.